طلب قضائي برفع الحصانة عن 21 نائبًا عراقيًا

طلبت أعلى هيئة قضائية في العراق من مجلس النواب رفع الحصانة عن 21 نائبا، من بينهم 10 نواب مطلوبين في اتهامات بالفساد.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات أيضا على قائدي ميليشيات عراقية بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وكان بعض المسؤولين قد قالوا إنهم يتوقعون فرض مزيد من العقوبات على مسؤولين عراقيين في المستقبل.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان مجلس النواب سينعقد لمناقشة الطلب أو متى.
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