الارشيف / اخبار العالم

طلب قضائي برفع الحصانة عن 21 نائبًا عراقيًا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

طلب قضائي برفع الحصانة عن 21 نائبًا عراقيًامجلس القضاء الأعلى في العراق
وكالات

طلبت أعلى هيئة قضائية في العراق من مجلس النواب رفع الحصانة عن 21 نائبا، من بينهم 10 نواب مطلوبين في اتهامات بالفساد.

وقال مجلس القضاء الأعلى في العراق في بيان، الأربعاء، إنه لن يكشف أسماء النواب أثناء سير التحقيقات.
ويأتي الطلب غير المسبوق بعد أسبوعين على فرض الولايات المتحدة عقوبات على محافظين سابقين لضلوعهما في فساد، تضمن إساءة استخدام أصول الدولة.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات أيضا على قائدي ميليشيات عراقية بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وكان بعض المسؤولين قد قالوا إنهم يتوقعون فرض مزيد من العقوبات على مسؤولين عراقيين في المستقبل.

Advertisements

ولم يتضح على الفور ما إذا كان مجلس النواب سينعقد لمناقشة الطلب أو متى.

https://alwafd.news/images/thumbs/90/no_image.png" />

برلماني: السياحة العربية المصرية متعثرة.. ولابد من دعمها

31 يوليو 2019 أخبار وتقارير

https://alwafd.news/images/thumbs/90/no_image.png" />

برلماني يكشف أسباب تعزيز سبل التعاون بين مصر وقبرص

31 يوليو 2019 أخبار وتقارير

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طلب قضائي برفع الحصانة عن 21 نائبًا عراقيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا