"NBC" تعلن وفاة نجل أسامة بن لادن

قالت شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية، إن الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد بموت حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وخليفته المحتمل، وفقا لثلاثة مسئولين أمريكيين. نجل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وخليفته المحتمل، وفقا لثلاثة مسئولين أمريكيين. ولم يدلِ المسئولون بمعلومات حول مكان ووقت موت حمزة بن لادن أو ما إذا كان للولايات المتحدة دور في موته، حسب الشبكة.



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