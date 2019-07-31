تحطم مقاتلة أميركية في كاليفورنيا

تحطمت طائرة أميركية مقاتلة قرب وادي الموت في ولاية كاليفورنيا الأميركية، بحسب وسائل إعلام أميركية محلية.
وقال مسؤول أميركي، طالباً عدم الكشف عن اسمه إن "طائرة مقاتلة من الطراز "إف إيه-18 إي" تحطمت قرب وادي الموت في كاليفورنيا".
وامتنع المسؤول عن الإدلاء بمزيد من المعلومات.
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