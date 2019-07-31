العاهل الأردني يؤكد لكوشنر ضروة إقامة دولة فلسطينية مستقلة

التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، في عمان جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأحد كبار مستشاريه، وبحث معه عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي، إن عبدالله الثاني، أكد "ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".
وشدد العاهل الأردني على أن يكون ذلك "استناداً إلى حل الدولتين، ووفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وأضاف البيان، أن الملك استقبل في قصر الحسينية في عمان كوشنر "الذي يزور الأردن ضمن جولة له تشمل عدداً من الدول في المنطقة".
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وبحسب بيان الديوان الملكي رافق كوشنر خلال لقاء العاهل الأردني مساعد الرئيس الأميركي والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات.
ويؤكد الأردن أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
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