كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطات الإيطالية تسمح لمهاجرين على سفينة إيطالية بدخول أراضيها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني ، أن المهاجرين الـ116 الذين لا يزالون عالقين على سفينة "جريجوريتي" التابعة لخفر السواحل الإيطاليين، سيتمكنون من النزول لليابسة "في الساعات المقبلة" بعد اتفاق لتوزيعهم على 5 دول أوروبية.

وكتب سالفيني زعيم رابطة اليمين المتطرف على فيسبوك، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، :"سأسمح بنزول المهاجرين في الساعات المقبلة".

وأضاف "سيوزع المهاجرون على ألمانيا والبرتغال وفرنسا ولوكسمبورج وأيرلندا وإيطاليا".

Advertisements

وأعلنت الحكومة الألمانية في وقت سابق استعدادها لاستقبال قسم من المهاجرين شرط التنسيق مع دول أوروبية أخرى.

وأنقد خفر السواحل الإيطاليون الخميس الماضي 140 مهاجرا كانوا في زورقين أبحرا من ليبيا ونقلوهم إلى السفينة ريجوريتي. ومساء الخميس الماضي قضى أكثر من 110 مهاجرين في غرق زورقهم قبالة ليبيا.

ونقل 6 من هؤلاء إلى جزيرة لامبيدوسا لمعاناتهم مشاكل صحية، فيما نقلت امرأة حامل مساء السبت الماضي إلى صقلية مع ابنيها ورفيقها.

وأفادت وزارة الداخلية الإيطالية بأنها سمحت لـ15 مهاجرا من القاصرين بالنزول من السفينة جريجوريتي الراسية في ميناء أوجوستا العسكري في صقلية، وسمح لمهاجر يعاني مشاكل صحية بالنزول اليوم .