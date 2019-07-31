كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تهدد بنشر صواريخ قرب الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء، إن روسيا ستأثر إذا تحركت واشنطن لنقل بعض الصواريخ الأرضية إلى أوروبا.

ووفقًا لوكالة أنباء انترفاكس، أكد سيرجي ريابكوف، أنه في حالة نشر صواريخ أمريكية في أوروبا، قد ترد روسيا.

وأجاب ريابكوف على سؤال "ما إذا كان الاتحاد الروسي يدرس في حالة نشر صواريخ نووية أرضية محظورة من الوقود النووي المشع في أوروبا"، وقال إن احتمال وجود استجابة متماثلة موجود، وأضاف "وضع صواريخ مماثلة أقرب إلى الولايات المتحدة" أمر ممكن.

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وعمليات النشر هذه محظورة حتى الآن بموجب معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى.

ويُنظر إلى معاهدة الوقود النووي المشع على نطاق واسع على أنها حجر الزاوية للأمن الأوروبي في حقبة ما بعد الحرب الباردة بعد توقيع الولايات المتحدة وروسيا في عام 1987، وهي تحظر على كلا البلدين امتلاك واختبار صواريخ إطلاق أرضية يتراوح مداها بين 300 و 100 ميل.

وفي أكتوبر 2018، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خروجًا من الاتفاقية، متهماً موسكو بمخالفتها.