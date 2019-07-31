حريق هائل بمصفاة نفط أمريكية

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تكافح فرق الطوارئ الحريق في مصفاة النفط إكسون موبيل الأوليفين في بايتاون بولاية تكساس الأمريكية، التى تعالج أكثر من 580 ألفش برميل من النفط يوميًا.

وأفيد أن هناك ثلاثة بؤر مختلفة للحريق، الذى يقع في وحدة نباتية تحتوي على مادة البولي بروبيلين.

وقالت إكسون موبيل في بيان "أولويتنا الأولى هي سلامة الناس، بمن فيهم موظفونا والمقاول والمجتمع".

وكإجراء وقائي، ستراقب السلطات جودة الهواء في المنطقة المحيط، ولا تزال أسباب الحادث غير معروفة في الوقت الحالي.