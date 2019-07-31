كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: بالتيمور أسوأ من هندوراس بسبب الجرائم العنيفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجّه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم، اتهامات قاسية لمدينة بالتيمور بولاية ماريلاند بأنها "أسوأ من هندوراس" لارتكابها جرائم عنيفة.

وجاءت هذه التصريحات في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست، ووصف ترامب بالتيمور بأنها أسوأ حالة" للعنف داخل المدينة في جميع أنحاء البلاد وخارجها.

وقال ترامب: "إذا نظرت إليها إحصائيًا، فهى مثل هندوراس فى عدد عمليات إطلاق النار وعدد الجرائم وعدد كل شيء.. هذا الصباح سمعت إحصائية، بالتيمور أسوأ من هندوراس، أليس كذلك؟"

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وتم إجراء مقارنة بين المدينة والدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية من قبل من قبل المواقع الإخبارية المحافظة والمحللين، على الرغم من الصعوبات الإحصائية المتمثلة في مقارنة معدلات الدولة بأكملها بمعدلات المدينة الفردية.

ويبلغ عدد سكان بالتيمور حوالي 620 ألف نسمة، في حين أن هندوراس هي موطن لأكثر من تسعة ملايين شخص.

وفى عام 2017، سجل معدل جرائم القتل في بالتيمور 56 شخصًا لكل 100000، كما هو الحال في هندوراس في عام 2018، كان معدل القتل 42.8 لكل 100،000.