كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسعار الفائدة تنخفض من جديد في البنك المركزي البرازيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المتوقع أن يخفض البنك المركزي البرازيلي سعر الفائدة القياسي إلى مستوى قياسي منخفض اليوم الأربعاء، على الرغم من أن الاقتصاديين منقسمون بشأن وتيرة وعمق دورة تخفيف تهدف إلى دعم الاقتصاد المتداعي.

وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز مؤخرًا للخبراء الاقتصاديين يتمثل في خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لخفض سعر الأساس إلى 6.25٪ - وهو نهج حذر في أول خفض لسعر الفائدة منذ مارس 2018.

ومع ذلك، تتوقع أقلية كبيرة من الاقتصاديين أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والمعروفة باسم كوبوم، بخفض سعر الفائدة بقوة أكبر إلى 6.00 ٪، على أساس تضخم ضعيف، عملة قوية والتقدم الأخير في الإصلاحات المالية.

وقلل رئيس البنك المركزي مؤخرًا روبرتو كامبوس نيتو من أي صلة فورية بين التقدم المحرز في إصلاح نظام الضمان الاجتماعي في البرازيل وانخفاض أسعار الفائدة.

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ولكن كل محلل تقريبًا قام بالاتصال، خاصة وأن الخلفية الاقتصادية تشير بشكل كبير إلى سياسة أكثر مرونة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عقد يوم الأربعاء، مما يسهم في نظرة عالمية متشائمة ومنح البرازيل مساحة أكبر لتحفيز الاقتصاد الضعيف.

وخفض صندوق النقد الدولي هذا الشهر توقعات النمو لعام 2019 للبرازيل إلى 0.8 ٪، وذلك تمشيا مع البنك المركزي والحكومة وتوافق السوق على نطاق واسع. سيكون ذلك أضعف من نمو 1.1٪ في عامي 2017 و2018.

ويقول الاقتصاديون أن التضخم في طريقه أيضًا إلى تحقيق أهداف البنك المركزي البالغة 4.00٪، و3.75٪ للعامين المقبلين، على التوالي. وساعد التقدم السياسي في إصلاح نظام التقاعد في تقوية العملة بنسبة 10٪ تقريبًا منذ مايو.

