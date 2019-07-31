كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أبرز المرشحين لخوص الانتخابات الرئاسية في تونس (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ياسر دبابش، مراسل قناة الغد الإخبارية بتونس، إن هناك أكثر من 10 أسماء مرشحة رسميا للانتخابات الرئاسية المقررة في 15 سبتمبر المقبل، لافتًا إلى أن يوسف الشاهد كشف بأنه لا يفكر حاليًا في الترشح للرئاسة، بينما قال أمين عام حركة تحيا تونس سليم العزابي، إن الحركة سترشح الشاهد لمنصب الرئاسة.

وأضاف دبابش، خلال مداخله له بالفقرة الإخبارية، أن هناك تسريبات إعلامية ذكرت أن عبد الكريم الزبيدي الذي يشغل منصب وزير الدفاع التونسي هو أبرز الشخصيات التي التقت السبسي قبيل وفاته ومن المنتظر أن يعلن خلال ساعات بيان ترشحه لخوض السباق الانتخابي، موضحًا أنه سيتم فتح أبواب الترشح للانتخابات يوم الجمعة القادم.

وأشار إلى أن القوى السياسية الكبرى لم تعلن عن مرشحيها حتى الأن.

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يذكر أن الأمين العام لحزب تحيا تونس سليم العزابي، قال إن الشاهد يرفض الخوض في أمر الترشح قبل نهاية فترة الحداد على الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.

تزامن هذا مع توقيع عدد من نواب البرلمان التونسي على وثيقة لتزكية وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي للترشح لخوض الانتخابات الرئاسة التي ستجرى في سبتمبر المقبل.