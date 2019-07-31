الجزائر تقيل وزير العدل القادم من عهد بوتفليقة

أقال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الأربعاء، وزير العدل سليمان براهمي، وعين بلقاسم زغماتي خلفا له.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية رئاسة الجمهورية أن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح عين بلقاسم زغماتي وزيرا للعدل خلفا لسليمان براهمي، الذي “أنهيت” مهامه.

وجاء في البيان “أنهى رئيس الدولة، السيد عبد القادر بن صالح، اليوم الأربعاء، مهام سليمان براهمي، بصفته وزير العدل حافظ الأختام”.

وكان براهمي دخل آخر حكومة عينها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 11 مارس، قبل استقالته في 2 أبريل، ليخلفه الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح لفترة 90 يوما انتهت في 9 من شهر يونيو الماضي.

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بلقاسم زغماتي الوافد الجديد على الحكومة الجزائزية، هو النائب العام لمجلس قضاء الجزائر منذ ماي، وهو منصب سبق أن شغله بين 2007 و2016.

وتأتي إقالة وزير العدل بعد 24 ساعة من خطاب لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح رفض فيه إطلاق سراح الموقوفين خلال المسيرات بسبب رفعهم للراية الأمازيغية، بينما كان الرئيس الانتقالي وعد بدرس هذا الملف كإجراء تهدئة من أجل بدء حوار يخرج البلاد من الأزمة السياسية.