بعد فرارها إلى لندن.. زوجة حاكم دبي تتقدم بطلب لحمايتها من “الزواج القسري” – فيديو

بعد فرارها من الإمارات إلى لندن، مطلع يوليوز الجاري، تقدمت الأميرة هيا بنت الحسين زوجة حاكم دبي. الشيخ محمد بن راشد، أمس الثلاثاء، بطلبي حمايتها من “الزواج القسري”، وحضانة طفليهما وعدم التعرض بالإساءة.

وبحسب وكالة بريس أسوشيتد البريطانية، فإن الأميرة الأردنية تقدمت بطلبها، خلال جلسة استماع أمام المحكمة العليا في بريطانيا، من المقرر استمرارها اليوم الأربعاء، وذلك بالتزامن مع تقدم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بطلب إعادة أطفاله إلى دبي، أمام المحكمة ذاتها.

ومن شأن هذه الطلبات، وفق قانون أوامر الحماية البريطاني، أن تساعد الشخص الذي أجبر على الزواج، أو يجبر على البقاء في زواج، بعد أن يتقدم بها، في حال التعرض لـ”القوة الجسدية، والضغط العاطفي، أو التهديد أو أن يكون الشخص ضحية للإساءة النفسية”.

ولابنة ملك الأردن الراحل الحسين، والشيخ محمد بن راشد، المتزوجان منذ عام 2004، فتاة تبلغ من العمر11 عاما وصبيا يبلغ من العمر 7 سنوات، وسمح القاضي خلال جلسة أولية الثلاثاء للإعلام بنشر نبأ أن الأميرة هيا تقدمت بالطلبات، في الوقت الذي رفض فيه طلبا من محامي الأمير الإماراتي، الذي لم يحضر الجلسة، فرض قيود على نشر بعض تفاصيل القضية.