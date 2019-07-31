بعد فسخ عقده مع الدفاع.. أستاتي يلتحق باتحاد طنجة

تعاقد فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مع اللاعب طارق أستاتي، قادما من نادي الدفاع الحسني الجديدي، ليعزز صفوف فارس البوغاز بدءا من الموسم القادم.

ووقع أستاتي في كشوفات الاتحاد عقدا يمتد لموسمين، بعدما فسخ عقده مع الفريق الدكالي، عقب خروجه من مفكرة مدرب الدفاع بادو الزاكي.

وكان الزاكي أبعد صاحب 28 عاما من اللائحة النهائية التي وضعها لدخول استعدادات الموسم القادم، علما أن قرار الإبعاد اتخذه الناخب الوطني السابق، بُعيد التحاقه بأسابيع قليلة بتداريب الدفاع الجديدي، وذلك لأسباب انضباطية.

ويعول اتحاد طنجة على خبرة أستاتي التي راكمها مع الفريق الدكالي وطنيا وقاريا، لتقديم الإضافة للنادي الأزرق المقبل على خوض منافسة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بالإضافة لمسابقتي البطولة الاحترافية وكأس العرش.