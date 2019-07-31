وزارة التعليم ترسل 148 أستاذا لتدريس الثقافة المغربية لأبناء الجالية الأوروبية

تستعد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لإرسال دفعة جديدة من الأساتذة، لتدريس الثقافة المغربية لأبناء المغاربة المقيمين بالخارج.

وأعلنت وزارة سعيد أمزازي، اليوم الأربعاء، عن النتائج النهائية لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بأوروبا -يونيو 2019.

وأوضحت الوزارة أنه تم الإعلان يومه الأربعاء 31 يوليوز 2019، عن النتائج النهائية لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بأوروبا – يونيو 2019، بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، وعلى الموقـــع الالكتروني للوزارة www.men.gov.ma.

وأسفرت نتائج المداولات النهائية عن نجاح ما مجموعه 148 مترشحة ومترشحا، ينتظر أن توجه الوزارة 71 منهم للتدريس في فرنسا، و32 للتدريس في إسبانيا، و45 للتدريس في إسبانيا.