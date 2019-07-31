كفر قاسم: انفجار سيارة بعد ترجّل صاحبها منها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انفجرت مساء اليوم، الأربعاء، سيّارة شابّ من مدينة كفر قاسم بالقرب من منتزه المدينة، وذلك بعد دقائق من ترجّله منها متوجّهًا نحو المنتزه.
ولم تتّضح حتّى الآن أسباب وخلفيّة وحيثيّات الجريمة على الشاب البالغ من العمر 30 عامًا.
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