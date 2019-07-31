شرطة نفط الوسط تضبط خرقاً على أحد أنابيب الناقلة للنفط في بغداد

اعلنت شرطة الطاقة، الاربعاء، ان شرطة نفط الوسط ضبطت خرقاً على أحد أنابيب الناقلة للنفط في بغداد.
وقال المتحدث باسم شرطة الطاقة النقيب علي المالكي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بحسب المعلومات الاستخباراتية بوجود خرق على أحد الأنابيب النفطية في شمال بغداد، تم تشكيل فريق عمل بأمرة مدير شرطة نفط الوسط والتوجه الى مكان الخرق الواقع في منطقة الفلاحيات الزراعية شمال بغداد".
واضاف ان "الخرق هو عبارة عن ربط كاك (صمام) ١٢ أنج على الأنبوب ١٢ عقدة الممتد من مستودع المشاهدة الى مستودعات الرصافة الذي ينقل المشتقات النفطية"، موضحا ان "القوة رافقتها الفرق الفنية لوزارة النفط لإصلاح الخرق".
وشدد مدير شرطة نفط الوسط" لآمر الفوج بتكثيف الدوريات ونقاط الحراسة على الأنبوب لتفويت الفرصة على مهربي وعصابات النفط".
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