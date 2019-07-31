احمد ابراهيم يشعل صراعاً بين الشرطة والزوراء في الميركاتو الصيفي

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2019-07-31 | 20:47
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يستحوذ مدافع المنتخب الوطني، احمد ابراهيم، على اهتمام عدد من الاندية المحلية وابرزها الشرطة والزوراء.
وقال مصدر مقرب من اللاعب في حديث للسومرية نيوز، إن "احمد ابراهيم تلقى عرضاً جدياً للانضمام الى صفوف نادي الزوراء في الانتقالات الصيفية الجارية".
واوضح أن "الزوراء ليس الفريق الوحيد، الذي يسعى لضم اللاعب، فنادي الشرطة يرغب ايضاً في الظفر بخدماته"، مشيراً إلى أن "اللاعب سيحسم وجهته بعد نهاية بطولة غرب آسيا".
يذكر ان ابراهيم، يتواجد في صفوف المنتخب الوطني ببطولة غرب آسيا، المقامة منافساتها في كربلاء واربيل.
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