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احمد ابراهيم يشعل صراعاً بين الشرطة والزوراء في الميركاتو الصيفي

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2019-07-31 | 20:47

احمد ابراهيم يشعل صراعاً بين الشرطة والزوراء في الميركاتو الصيفي

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يستحوذ مدافع المنتخب الوطني، احمد ابراهيم، على اهتمام عدد من الاندية المحلية وابرزها الشرطة والزوراء.
ابراهيم وبعد ان انتهى عقده مع العربي القطري، لم يستقر على وجهته المقبلة حتى الان.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في حديث للسومرية نيوز، إن "احمد ابراهيم تلقى عرضاً جدياً للانضمام الى صفوف نادي الزوراء في الانتقالات الصيفية الجارية".


واوضح أن "الزوراء ليس الفريق الوحيد، الذي يسعى لضم اللاعب، فنادي الشرطة يرغب ايضاً في الظفر بخدماته"، مشيراً إلى أن "اللاعب سيحسم وجهته بعد نهاية بطولة غرب آسيا".

يذكر ان ابراهيم، يتواجد في صفوف المنتخب الوطني ببطولة غرب آسيا، المقامة منافساتها في كربلاء واربيل.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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