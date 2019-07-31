قفزة في المسافرين عبر مطار آل مكتوم الدولي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت حركة المسافرين عبر مطار آل مكتوم الدولي لتصل إلى 1.2 مليون مسافر خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنة بعدد 517,813 مسافرا في الفترة ذاتها من عام 2018.

ويهدف قطاع الطيران في دولة الإمارات إلى تحقيق رؤية استراتيجية وطنية، ليكون أكبر مركز للطيران في العالم، وقد انطلقت مؤسسة مطارات دبي في عام 2007، وتضم مطاري دبي الدولي وآل مكتوم الدولي.

وقد تم افتتاح مطار آل مكتوم الدولي الذي يقع في منطقة جنوب دبي، أمام شحن البضائع في عام 2010، وكان الافتتاح الرسمي أمام الركاب في 2013، ويهدف مشروع توسعته إلى زيادة أعداد المسافرين ليستوعب 120 مليون سنويا بحجم إنفاق 100 مليار درهم على مدار 8 سنوات.

وأظهر أحدث تقرير صادر عن مطار آل مكتوم الدولي تصدر دول منطقة جنوب آسيا قائمة حركة المسافرين خلال النصف الأول من عام 2019، بينما احتلت رابطة الدول المستقلة المركز الثاني، وتلتها دول مجلس التعاون الخليجي، وكان لدول أوروبا الشرقية ودول أوروبا الغربية أكثر من 100 ألف مسافر لكل منهم.