شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يبحث تجارب كوريا الشمالية الصاروخية.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) قال دبلوماسيون في مجلس الأمن أن بريطانيا وألمانيا وفرنسا طلبت من المجلس التابع للأمم المتحدة عقد جلسة مغلقة يوم غدٍ (الخميس) للنظر في التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة.

قال دبلوماسيون في مجلس الأمن أن بريطانيا وألمانيا وفرنسا طلبت من المجلس التابع للأمم المتحدة عقد جلسة مغلقة يوم غدٍ (الخميس) للنظر في التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة.

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