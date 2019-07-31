تقييم الحوادث: التحالف لم يستهدف مواقع مدنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال فريق تقييم الحوادث في اليمن إن التحالف العربي لدعم الشرعية لم يستهدف أي مواقع مدنية أو منازل سكنية في مديرية بني سعد بمحافظة المحويت، أو مدرسة الراعي أو منطقة سعوان في صنعاء.

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وفند المتحدث باسم الفريق، منصور المنصور في مؤتمر صحفي عقد بالرياض أمس عددا من الادعاءات المرفوعة في التقارير الحقوقية الدولية والمحلية بشأن عملية التحالف العربي، مشيرا إلى أنه تم التحقيق في 19 ادعاء خلال زيارة لليمن والاستماع للشهود، وأكد التزام الفريق بالقانون الدولي الإنساني في التحقيق في جميع الادعاءات.

نتائج التحقيقات

عدم استهداف أي مواقع مدنية