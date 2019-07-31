الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخفّض نسبة الفائدة بربع نقطة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - واشنطن خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم نسبة فائدته الرئيسة للإقراض للمرة الأولى منذ 2008 . وأفاد بيان للجنة النقدية للاحتياطي الأمريكي أنّه جرى خفض نسبة الفوائد بربع نقطة لتصبح بين 2 % و 2,25 % .



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