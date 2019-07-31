الداخلية الكويتية تسمح للشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين .. «التصويب علي الساق أو علي الركبة»

الموجز

نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح، أصدر قرارا حدد ضوابط استخدام الأسلحة النارية وإطلاق النار لرجال الأمن، أعاد خلاله السماح بإطلاق النار علي أقدام المتظاهرين أو أثناء إلقاء القبض علي الهاربين، شرط ألا تكون الإصابة قاتلة.

قالت صحيفة 'السياسة' الكويتية - في عددها اليوم /الأربعاء/ - إن المادة الأولي من القرار، شملت تعريفا دقيقا للأسلحة النارية، وهي البنادق، والمسدسات بجميع أنواعها وأحجامها، والمدفع الرشاش، والقواذف الصالحة للإطلاق، والسلاح الكهربائي، والقنابل باختلاف أنواعها، التي من شأنها قتل أو جرح من تصيبه.

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وأضافت أنه بموجب المادة الثانية من القرار، يمنع أعضاء قوة الشرطة من استعمال السلاح الكهربائي أو السلاح الناري إلا في بعض الأحوال، كالقبض علي محكوم عليه بعقوبة جنائية، أو الحبس عند حالة المقاومة أو الهرب، وفي حالة تجمهر أو تظاهر إذا حدث ذلك من سبعة أشخاص أو أكثر، وكان الغرض من التجمهر ارتكاب جريمة أو من شأنه تعريض الأمن العام أو أرواح الناس للخطر.

وأشارت إلي أن المادة الثالثة اشترطت أن يكون استعمال الأسلحة الواردة في المادة الأولي لازما ومتناسبا مع الخطر، وأن يكون هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر والاستعداد قبل وأثناء استعمال السلاح حتي لا يصاب أحد، مشيرة إلي أنه إذا استمر المطلوب أو المتهم أو السجين في المقاومة أو الهرب بعد إنذاره، يكون إطلاق النار عليه ممكنًا عبر التصويب علي ساقيه أو علي الركبة وما شابهها حسب الأحوال، علي أن يتم بذل جهد علي أن لا تكون الإصابة قاتلة أو تصيبه في مقتل.

وتابعت إن المادة الرابعة من القرار تضمنت أن يكون استخدام السلاح الكهربائي أو إطلاق النار علي المطلوبين من حيث إصدار الأوامر، بأمر الضابط المسؤول أو أقدم عضو في قوة الشرطة بالموقع، فيما أشارت المادة السادسة إلي أن الأمر باستخدام السلاح الكهربائي أو إطلاق النار بالنسبة للمتجمهرين والمتظاهرين يصدر من قائد العملية، أو مدير الأمن للمحافظة، أو قادة المناطق، محذرة من أن إطلاق النار يكون بالفضاء ويأمر بفض التجمهر، وإذا لم يجد، تطلق النار علي الساقين والأرجل، مع بذل أقصي جهد أن لا تكون الإصابة قاتلة.