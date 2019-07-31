حرائق غابات روسيا تغطى مساحة 30 ألف كيلومتر

أعلنت السلطات الروسية إطفاء حوالي 150 حريقا في غابات روسيا وعدم التعامل مع 300 حريق آخر بناءً على أوامر من لجان الطوارئ الإقليمية نظرا لبعدها.
ولفتت السلطات الى أن المساحة الكلية للحرائق الهائلة غطت نحو 3 ملايين هكتار (30 ألف كيلو متر مربع).
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها "سترسل خلال الساعات القادمة 10 طائرات ومروحيات للمشاركة في إخماد الحرائق المشتعلة بإقليم كراسنويارسك شرقي سيبيريا، وذلك بناء على توجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
ويشارك ما مجموعه 2720 رجلا و390 سيارة في إخماد الحرائق، وتم توفير 34 طائرة مراقبة جوية و28 طائرة لإطفاء الحرائق.
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