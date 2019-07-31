حرائق غابات روسيا تغطى مساحة 30 ألف كيلومتر

أعلنت السلطات الروسية إطفاء حوالي 150 حريقا في غابات ​روسيا​ وعدم التعامل مع 300 حريق آخر بناءً على أوامر من لجان الطوارئ الإقليمية نظرا لبعدها.

ولفتت السلطات الى أن المساحة الكلية للحرائق الهائلة غطت نحو 3 ملايين هكتار (30 ألف كيلو متر مربع).

وأعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ أنها "سترسل خلال ​الساعات​ القادمة 10 طائرات ومروحيات للمشاركة في إخماد ​الحرائق​ المشتعلة بإقليم كراسنويارسك شرقي ​سيبيريا​، وذلك بناء على توجيهات الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​".

ويشارك ما مجموعه 2720 رجلا و390 ​سيارة​ في إخماد الحرائق، وتم توفير 34 ​طائرة​ مراقبة جوية و28 طائرة لإطفاء الحرائق.