تعهّدت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب-كارنباور، بـ"رفع نفقات بلادها العسكرية إلى 1,5% من إجمالي الناتج الداخلي بحلول عام 2024"، مركّزةً على أنّ "علينا البقاء على نهج تصاعدي حفاظًا على التزاماتنا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وصولًا إلى 2% من إجمالي الناتج الداخلي".
وأكّدت خلال أوّل لقاء مع الأمين العام للحلف يانس ستولتنبرغ، "أنّنا شريك مخلص للحلف ونريد أن نبقى كذلك"، موضحةً "أنّنا حدّدنا في السنوات الماضية هدف تحديث الجيش الألماني".
وكانت قد تعهّدت الدول الأعضاء في الحلف برفع نفقاتها العسكرية إلى 2% من إجمالي الناتج الداخلي في 2024. وبلغت ست دول فقط هذا الهدف في 2019 وهي اليونان وإستونيا ولاتفيا ورومانيا وبولندا وبريطانيا وليتوانيا 1,98%، بحسب أرقام الحلف الأطلسي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الدفاع الألمانية: نحن شريك مخلص لحلف الناتو وسنحترم تعهداتنا تجاهه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.