وزيرة الدفاع الألمانية: نحن شريك مخلص لحلف الناتو وسنحترم تعهداتنا تجاهه

تعهّدت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب-كارنباور، بـ"رفع نفقات بلادها العسكرية إلى 1,5% من إجمالي الناتج الداخلي بحلول عام 2024"، مركّزةً على أنّ "علينا البقاء على نهج تصاعدي حفاظًا على التزاماتنا في ​حلف شمال الأطلسي​ (​الناتو​)، وصولًا إلى 2% من إجمالي الناتج الداخلي".

وأكّدت خلال أوّل لقاء مع الأمين العام للحلف يانس ستولتنبرغ، "أنّنا شريك مخلص للحلف ونريد أن نبقى كذلك"، موضحةً "أنّنا حدّدنا في السنوات الماضية هدف تحديث ​الجيش الألماني​".

وكانت قد تعهّدت الدول الأعضاء في الحلف برفع نفقاتها العسكرية إلى 2% من إجمالي الناتج الداخلي في 2024. وبلغت ست دول فقط هذا الهدف في 2019 وهي اليونان وإستونيا ولاتفيا ورومانيا وبولندا وبريطانيا وليتوانيا 1,98%، بحسب أرقام الحلف الأطلسي.