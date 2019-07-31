ستولتنبرغ: "الناتو" لم يتلق أي طلب لبدء مهمة في مضيق هرمز

أعلن الأمين العام لـ"حلف شمال الأطلسي- ​الناتو​" ​ينس ستولتنبرغ​، أنّ "الحلف العسكري لم يتلقّ أيّ طلب لبدء مهمّة في ​مضيق هرمز​". وكانت قد اقترحت ​الولايات المتحدة الأميركية​ تعزيز الجهود لحماية الممر الحيوي لنقل ​النفط​، في وقت يشهد توتّرًا متزايدًا بين واشنطن وطهران.

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