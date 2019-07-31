مجلس النواب العراقي يصادق على اتفاق أمني مع الأردن

أعلن عضو ​البرلمان العراقي​ فرات التميمي أن "​مجلس النواب العراقي​ صادق على دخول اتفاقية تعاون أمني للبلاد مع ​الأردن​ حيز التنفيذ"، موضحا أن التصويت تم بالإجماع دون وجود معارضة من قبل الأعضاء الحاضرين في الجلسة.

وكانت ​بغداد​ وعمان قد وقعتا اتفاقية التعاون الأمني المشترك في آب 2018، بهدف "تعزيز التعاون بين البلدين على الصعيدين الأمني والعسكري، من خلال تبادل المعلومات والخبرات في مجال حماية الحدود، إضافة إلى تطوير القدرات الاستخبارية والتدريبية بهدف ​مكافحة الإرهاب​.