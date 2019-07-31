نتانياهو يستقبل كوشنر بالقدس لبحث صفقة القرن

التقى رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب ​جاريد كوشنر​ في ​القدس​.

وحضر اللقاء الذي عقد بمقر رئاسة الوزراء الإسرائيلية في القدس كل من المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ​جيسون غرينبلات​، والمبعوث الأميركي لشؤون ​إيران​ بريان هوك، و​السفير الأميركي​ لدى إسرائيل ​ديفيد فريدمان​، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون ديرمر.

ومن المتوقع أن يبحث كوشنر مع نتانياهو خطة ترامب للسلام في ​الشرق الأوسط​ المعروفة إعلامية بـ "صفقة القرن"، التي تم الكشف عن شقها الاقتصادي.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن هذا اللقاء يأتي تحضيرا للكشف عن الشق السياسي من الخطة.

ووصل كوشنر إلى إسرائيل قادما من الأردن، حيث التقى الملك الأردني عبد الله الثاني، وأكد له ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الـ 1967.