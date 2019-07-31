أكدت مصادر ​بعبدا​ لقناة "LBC" أن "تلاوة رسالة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ أمام ​مجلس النواب​ مؤجلة إلى 15 تشرين الاول المقبل ويتعذر تلاوتها في هذه ​الدورة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر بعبدا لـ LBC: تلاوة رسالة الرئيس عون أمام مجلس النواب مؤجلة إلى 15 تشرين الاول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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