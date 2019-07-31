أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 31 تموز 2019 الساعة 9:25، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 14:30 من فوق البلدة المذكورة".
وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 12:25، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذتا طيرانًا دائريًّا بين شكا والجنوب، من ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 13:30 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة".
وبيّنت المديرية أنّ "عند الساعة 12:40، خرقت طائرتان معاديتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذتا طيرانًا دائريًّا بين شكا وبيروت والجنوب، من ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 13:50 من فوق بلدة علما الشعب".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: 4 طائرات حربية إسرائيلية وطائرة استطلاع خرقت الأجواء اللبنانية اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.