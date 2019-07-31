الجيش: 4 طائرات حربية إسرائيلية وطائرة استطلاع خرقت الأجواء اللبنانية اليوم

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 31 تموز 2019 الساعة 9:25، الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة رميش​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​الجنوب​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 14:30 من فوق البلدة المذكورة".

وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 12:25، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​الناقورة​، ونفّذتا طيرانًا دائريًّا بين شكا والجنوب، من ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 13:30 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة".

وبيّنت المديرية أنّ "عند الساعة 12:40، خرقت طائرتان معاديتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذتا طيرانًا دائريًّا بين شكا و​بيروت​ والجنوب، من ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 13:50 من فوق بلدة ​علما الشعب​".