أبو سليمان: مطمئن إلى النتائج الأولية لخطة وزارة العمل

أكد وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ في حديث تلفزيوني انه مطمئن إلى النتائج الأولية لخطة ​وزارة العمل​. وأوضح ان هذه الخطة ان هذه الخطة أمنت أكثر من 1500 وظيفة للبنانيين، واليوم المزاج تغيّر. وقال: "هناك اعلانات في كل مكان تطلب موظفين لبنانيين".

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