بهية الحريري: سنتقدم بمشروع قانون يعتمد المناصفة بين النساء والرجال بالمجالس البلدية

أكّدت النائبة ​بهية الحريري​، أنّ "انتظام الحياة السياسيّة أساسي لكي تتطوّر الأمور بشكل طبيعي، نحو مشاركة أقوى للمرأة في صناعة القرار".

وركّزت خلال لقاء تشاوري أقامته "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ال​لبنان​ية" والمركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة ممثّلًا بمؤسسه ومشرفه العام الدكتور وسيم حرب، حول موضوع "​الكوتا النسائية​: نحو تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية في لبنان"، على أنّ "على المرأة مسؤوليّة كبيرة في أن تتميّز وأن تنجح وأن تضع هدفًا لمسيرتها السياسيّة، وأملي كبير بأن المرأة باستطاعتها أن تقوم بدور وطني وأن تحمل راية إنقاذ البلد".

وأعلنت الحريري "أنّنا سنتقدّم بمشروع قانون يعتمد قاعدة المناصفة بين النساء والرجال في المجالس البلدية، آخذين بالاعتبار مشاريع القوانين المقترحة سابقًا"، لافتةً إلى أنّ "موقفي من اعتماد قاعدة "الكوتا النسائية" قد تغيّر، إذ كنت لا أؤيّدها في الماضي، وبتّ اليوم أرى أنّه لا بدّ من اعتمادها كمرحلة انتقاليّة ضروريّة، نظرًا إلى الصعوبات الّتي تواجه النساء الراغبات في خوض المعترك الإنتخابي".

ورأت أنّه "لو كانت فرص النساء معزّزة وحقوقها متساوية مع الرجل، لكان وضعنا الاقتصادي أفضل بكثير".