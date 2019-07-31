مصادر الـ MTV: رسالة الرئيس عون إلى بري خطوة تصعيدية

رأت مصادر ​عين التينة​ في تصريح لقناة الـ"MTV" ان "الرسالة التي وجهها ​الرئيس ميشال عون​ إلى ​مجلس النواب​ عبر رئيس المجلس ​نبيه بري​، خطوة تصعيدية اذ قد يكون المطلوب تعديل دستوري وهذا مؤشر خطير".

وأكدت المصادر ان "لا مبادرة جديدة لرئيس مجلس النواب في ملف ​قبرشمون​، لأن كل المبادرات التي قام بها اصطدمت بأحد الفريقين".

وكان الرئيس عون قد وجّه رسالة الى أعضاء ​المجلس النيابي​ عبر بري يطلب فيها تفسير المادة 95 من ​الدستور​ لاسيما منها الفقرة "ب". فأشار في رسالته الى أنه "يقتضي تفسير المادة ٩٥ من الدستور معطوفة على الفقرة "ي" من مقدمته، وفقاً لقواعد التفسير الدستوري، وذلك حفاظاً على ميثاقنا ووفاقنا الوطني وعيشنا المشترك، وهي مرتكزات كيانية لوجود ​لبنان​ وتسمو كل اعتبار".