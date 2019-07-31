أخمد عناصر الاطفاء في الدفاع المدني حريقا شب ببلدة الرامة بوادي خالد في عكار، وأتى على مساحة من أشجار الزيتون والأعشاب اليابسة، بالقرب من المنازل قبل امتداده.
كانت هذه تفاصيل خبر اخماد حريق شب ببلدة الرامة بوادي خالد في عكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.