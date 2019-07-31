الخازن:الكلام عن انتخابات الرئاسة مبكر وفرنجية مرشحنا الثابت بكل صراحة

علّق النائب ​فريد هيكل الخازن​ على حراك رئيس ​تيار المردة​ ​سليمان فرنجية​ الأخير، قائلا: "هناك أزمة وطنية كبيرة يعيشها ​لبنان​، وما يعيشه لبنان من تأجج الخطاب الطائفي والخطاب التباعدي بين القوى، كل هذه المشاكل تحتاج إلى شبكة اتصالات وزيارات من هنا يأتي حراك فرنيجة".

وأكد في حديث تلفزيوني أنه "من المبكر الكلام عن انتخابات الرئاسة مع العلم ان سليمان فرنجية مرشحنا الثابت ل​رئاسة الجمهورية​ بكل صراحة".

وشدد على ان "فرنجية موجود في المعادلة، وهو يتبع ​سياسة​ انفتاح ومد اليد في حراكه"، مؤكدا انه "لا يوجد مشكلة شخصية مع وزير الخارجية جبران باسيل والفريق الذي يمثله انما هناك تابين عميق على كيفية ادارة شؤون البلد". وأضاف "الأساس تصحيح مسار خاطئ في البلد يأخذنا إلى الهاوية".