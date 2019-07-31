شدياق: حماية لبنان يجب أن تكون فقط مسؤولية الجيش وأن يكون الوحيد الذي يحمل السلاح

شدّدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ​مي شدياق​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، بمنسابة عيد الجيش ال​لبنان​ي، على أنّ "الجيش هو الداعم الأساسي للبنان، وحماية لبنان يجب أن تكون فقط مسؤوليّة ​الجيش اللبناني​ على كامل الأراضي اللبنانية، دون أن يُشاركه أحد هذه الحماية، وأن يكون الوحيد الّذي يحمل ​السلاح​؛ فالجيش هو السند الأكبر لدولتنا".

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