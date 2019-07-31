وزارة العمل: حصيلة تفتيش اليوم لقمع المخالفات هي إقفال و36 ضبطا و5 إنذارات

أعلن المكتب الإعلامي ل​وزارة العمل​، أنّ "فرق التفتيش في وزارة العمل استكملت مهامها ميدانيًّا، حرصًا على احترام القانون وعملًا بخطة تنظيم اليد العاملة الأجنبية الّتي أطلقها وزير العمل ​كميل أبو سليمان​"، موضحةً أنّ "ذلك تمّ بمؤازرة ​قوى الأمن الداخلي​ وعلى تواصل مع النيابات العامة، حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات".

ولفت في بيان، إلى أنّ "التفتيش شمل 7 مناطق ليوم الأربعاء 31 تموز 2019، وهي: ​عرمون​، ​الغبيري​، ​حارة حريك​، ​أنطلياس​، العاقبية صور، ​بنت جبيل​ و​مدينة بعلبك​"، مبيّنةً أنّ "المفتشين زاروا 42 مؤسسة ومحلًا، والنتيجة هي: إقفال واحد، 36 ضبطًا و5 إنذارات".