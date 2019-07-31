أعلن المكتب الإعلامي لوزارة العمل، أنّ "فرق التفتيش في وزارة العمل استكملت مهامها ميدانيًّا، حرصًا على احترام القانون وعملًا بخطة تنظيم اليد العاملة الأجنبية الّتي أطلقها وزير العمل كميل أبو سليمان"، موضحةً أنّ "ذلك تمّ بمؤازرة قوى الأمن الداخلي وعلى تواصل مع النيابات العامة، حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات".
ولفت في بيان، إلى أنّ "التفتيش شمل 7 مناطق ليوم الأربعاء 31 تموز 2019، وهي: عرمون، الغبيري، حارة حريك، أنطلياس، العاقبية صور، بنت جبيل ومدينة بعلبك"، مبيّنةً أنّ "المفتشين زاروا 42 مؤسسة ومحلًا، والنتيجة هي: إقفال واحد، 36 ضبطًا و5 إنذارات".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة العمل: حصيلة تفتيش اليوم لقمع المخالفات هي إقفال و36 ضبطا و5 إنذارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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