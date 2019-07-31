العسكريون المتقاعدون: ما يتم تداوله عن قطع الطرق يوم غد عار من الصحة

هنأ العسكريون المتقاعدون في بيان، "قائد الجيش العماد جوزاف عون وقيادة الجيش عموما وكل الضباط والرتباء والأفراد في الخدمة الفعلية بمناسبة عيد الجيش، أعاده الله على الوطن بالرفعة والسلام والعزة".
وأوضح البيان أن "ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، بدعوتهم يوم غد الخميس إلى قطع الطرق وغيره، هو أمر عار من الصحة تماما"، لافتا إلى أن "بعض البيانات التي يتم تداولها قديمة أو ملفقة"، مؤكدا أن "ليس لديه أي تحرك خلال هذه الفترة، وأن كل ما يتم تداوله هو عمل مشبوه يستدعي من الأجهزة الأمنية المختصة إجراء المقتضى".
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