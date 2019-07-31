العسكريون المتقاعدون: ما يتم تداوله عن قطع الطرق يوم غد عار من الصحة

هنأ ​العسكريون المتقاعدون​ في بيان، "قائد الجيش ​العماد جوزاف عون​ و​قيادة الجيش​ عموما وكل الضباط والرتباء والأفراد في الخدمة الفعلية بمناسبة عيد الجيش، أعاده الله على الوطن بالرفعة والسلام والعزة".

وأوضح البيان أن "ما يتم تداوله على ​وسائل التواصل الاجتماعي​، بدعوتهم يوم غد الخميس إلى ​قطع الطرق​ وغيره، هو أمر عار من ​الصحة​ تماما"، لافتا إلى أن "بعض البيانات التي يتم تداولها قديمة أو ملفقة"، مؤكدا أن "ليس لديه أي تحرك خلال هذه الفترة، وأن كل ما يتم تداوله هو عمل مشبوه يستدعي من ​الأجهزة الأمنية​ المختصة إجراء المقتضى".