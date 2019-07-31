باسيل عرض مع ديل كول مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بعمل اليونيفيل

التقى وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ في ​بيروت​، رئيس بعثة "​اليونيفيل​" وقائدها العام ​اللواء​ ستيفانو ​ديل كول​، حيث تركزت المناقشات على "مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بعمل اليونيفيل في ​جنوب لبنان​ وفي البحر وفقا لقرار ​مجلس الأمن الدولي​ 1701".

وأطلع ديل كول الوزير باسيل على "الوضع في منطقة عمليات اليونيفيل وعلى زيارته الأخيرة الى ​نيويورك​ و​واشنطن​".

وأكد رئيس البعثة "الحاجة إلى قوة دفع جديدة للمفاوضات من أجل تعليم ​الخط الأزرق​ من خلال الآلية الثلاثية التي تقودها اليونيفيل". كما أكد "الحاجة إلى الدعم المستمر للقوات المسلحة اللبنانية للمساعدة في تعزيز قدراتها لضمان الأمن في جنوب لبنان".