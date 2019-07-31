باسيل عرض مع ديل كول مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بعمل اليونيفيل

التقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في بيروت، رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول، حيث تركزت المناقشات على "مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بعمل اليونيفيل في جنوب لبنان وفي البحر وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701".
وأطلع ديل كول الوزير باسيل على "الوضع في منطقة عمليات اليونيفيل وعلى زيارته الأخيرة الى نيويورك وواشنطن".
وأكد رئيس البعثة "الحاجة إلى قوة دفع جديدة للمفاوضات من أجل تعليم الخط الأزرق من خلال الآلية الثلاثية التي تقودها اليونيفيل". كما أكد "الحاجة إلى الدعم المستمر للقوات المسلحة اللبنانية للمساعدة في تعزيز قدراتها لضمان الأمن في جنوب لبنان".
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