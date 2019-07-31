شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سعد الجمال: إنشاء مجلس لتحسين صورة مصر بالخارج مطلب هام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء سعد الجمال عضو مجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربى، إن ما وصلت له مصر على المسيرة الداخلية فى التنمية والنجاح فيها على مستوى جميع الأطر، بالإضافة إلى النجاح فى العلاقات الخارجية سواء إقليمية أو دولية، ووصلنا فيها إلى درجة كبيرة من توثيق العلاقات على المستوى الدولى والإقليمى يتطلب بالفعل تكوين مجلس وطنى لتحسين صورة مصر الذهنية بالخارج.

وأضاف الجمال، أنه يجب للمجلس القيام بدور محورى دورى عالمى على أساس أن هناك من يحاولون تشويه صورة مصر بالخارج وهناك متآمرين على مصر وهناك دولة عربية وأخرى إقليمية يسعون باستمرار نحو تخريب الداخل المصرى ولكنهم واهمون لأن مصر عصية على مثل هذه الأمور، وهذا المجلس تكون مهمته توضيح الحقائق وتنوير الرأى العام العالمى تجاه مصر والدراية الواعية بأبعاد الموقف فى مصر وبنهضة مصر سواء كانت تنموية أو اقتصادية أو سياسية.

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وتابع نائب رئيس البرلمان العربى، أن مصر حققت قفزات كبيرة تحت قيادة الرئيس السيسى، فى توطيد العلاقات بالغرب والشرق والتعامل باستراتيجية مع كافة الدول ، فضلا عن دور دول المحور العربى مصر والسعودية والأمارات والبحرين وهو المحور المعمول عليه فضلا عن الاحتفاظ بالعلاقات العربية العربية مع كافة الدول والأهتمام بالأمن القومى العربى فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

واستطرد النائب سعد الجمال، أن وفى نفس الوقت الذى نجحت فيه مصر خارجيا نجحنا فى مكافحة الإرهاب بالداخل بما لم تحققه أى دولة فى العالم ، ونقوم بحرب ضروس ورفعنا شعار يد تبنى ويد تحمل السلاح والتصدى للإرهاب الذى يهدف إلى تعطيل ووقف مسيرة التنمية وتمزيق النسيج الوطنى ، إلا أنه فشل فى تحقيق تلك الأهداف الخبيثة.

وكانت قد تضمنت توصيات اليوم الأول من مؤتمر الشباب،بناء خطة وطنية شاملة تحمل أدوات مختلفة لتعزيز الصورة الذهنية لمصر فى الخارج ،والتفكير فى مقترح لبناء مجلس مصرى للقوى الناعمة يضم كافة الوزارات والمؤسسات المختصة وكذلك الشركات التسويقية يكون دورها بناء تصور عن الدولة المصرية بالخارج وتحسين السمعة المصرية.