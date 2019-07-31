الناصيري: “قرار الطاس لم يمنح اللقب للترجي وسامح الله من نقل القرار خاطئا”

أبدى سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، تأسفه تجاه المنابر الإعلامية المغربية التي سارعت إلى نقل قرار محكمة التحكيم الرياضي “طاس” بشكل خاطئ ومغلوط للجمهور الوداد بشكل خاص والمغربي عامة.

وأكد الناصيري في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء، أن قرار “طاس” أوكل للجنة مختصة في الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، مهمة البت في ما بات يعرف بنهائي “العار”، الذي جمع ممثل الكرة الوطنية بالترجي التونسي، متم ماي الماضي في ملعب “رادس”.

وتأسف رئيس الفريق الأحمر، من تغليط الرأي العام الوطني بعدما تناقلت مجموعة من المواقع والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر تتويج الترجي باللقب، وهو ما يتناقض وقرار “طاس”، مشيرا أنه للمرة الثانية تنشر المواقع والصفحات ذاتها خبرا مغلوطا عن المغرب والكرة المغربية، بعد أن سارعت لتناقل خبر توقيف رئيس الجامعة فوزي لقجع قبل أسابيع من “كاف”.

يذكر أن “طاس” رفض اليوم الأربعاء، القرار الذي صدر عن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي، يونيو الماضي، والقاضي بإعادة المباراة النهائية في ملعب محايد، وقرر منح لجنة مختصة داخل “كاف” البت النهائي في ملف الوداد والترجي.