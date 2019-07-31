مغربية تخلق الحدث في إيطاليا.. أعادت 900 أورو ونالت الإشادة

أصبحت ممرضة مغربية في إيطاليا، حديث الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بسبب تصرف أبان عن أخلاقها الحميدة، إذ ترفعت عن الاستفادة من مبلغ مالي لا يخصها، كان بإمكانها الحصول عليه نتيجة خطأ وقع أثناء تحويلها مالا لابنها في المغرب.

وتعود أصل القصة إلى توجه المغربية ربيعة الكثيري نحو وكالة لتحويل الأموال، بغرض إرسال مبلغ 100 يورو لإبنها في المغرب، .وعندما كانت تملأ الاستمارة الخاصة بعملية التحويل، أضافة صفرا للمبلغ ليصبح 1000 أورو.

وبسبب الخطأ التي ارتكبته الممرضة المغربية في الاستمارة، وقع خلط لدى موظف وكالة تحويل الأموال، وأرسل لابنها مبلغ1000اورو رغم أنه استلم منها 100يورو فقط.

وعندما أدركت السيدة الخطأ المذكور، عادت وأعادت معها المبلغ الفرق 900 يورو، وقالت عن الأمر:” لن آخد مالا لا يخصني”.

ونال تصرف المغربية ربيعة كثيري إشادة واسعة في فرنساد إذ أصبحت حديث مواقعةالتواصل الاجتماعي والصحف.