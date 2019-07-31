لقطات من كليب عمور “قلبك يمشي لحالو” قبل إصداره -فيديو

يتوقع الفنان حاتم عمور، أن عمله الجديد، الذي يطلقه يوم غد الخميس، بعنوان “قلبك يمشي فحالو”، سيحقق انتشارا واسعا، خصوصا أنه يزامن فصل الصيف.

وعرض عمور لجمهور حفله في المركب التجاري موروكومول، ليلة الثلاثاء الأربعاء، الكليب قبل إصداره رسميا، وخاطبهم حول أغنيته:” هاد الأغنية غادي تعجبكوم وتحيحو بيها فطوموبيلاتكم وفأماكن السهر هاد الصيف”.

وصور حاتم عمور كليب أغنيته بلاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، واعتمد مخرجه في الشق المتعلق بالصورة على إبراز الألوان مع مؤثرات بصرية تضفي لمسة مميزة وشبابية على الكليب.

ويمني عمور نفسه بمواصلة النجاح الذي حققته الأعمال الثلاثة التي أصدرها تدريجا من ألبومه” بلا عنوان”، وهي أغنية “لامور أنا باقي حاكمني”، وكليبي “بلا عنوان” و “آخر مرة”.