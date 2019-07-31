الملك يعود إلى “الحصان” في حفل ولاء الذكرى 20 لتربعه على العرش-صور

مرة أخرى، لم يستغرق حفل الولاء، المقام بساحة المشور السعيد بمدينة تطوان، زوال اليوم الأربعاء، سوى 7 دقائق، جددت فيها 12 جهة للمملكة البيعة للملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى 20 لتربعه على العرش.

وظهر الملك محمد السادس على حصانه الأسود وهو يرتدي زيا سلطانيا تقليديا خلال مراسيم حفل الولاء، وهو الحصان الذي غاب عن مراسيم البيعة لمدة ثلاث سنوات الماضية، وكان تم تعويضه بسيارة مكشوفة، خرج بها الملك إلى المبايعين.

واتجه الملك محمد السادس، في السنوات الأخيرة، إلى تقليص مدة حفل البيعة، والتخفيف من مراسيم الاحتفال الذي يُثير الجدل، كل سنة، وذلك عبر استقباله لمجموعة من الجهات قدمت له الولاء بشكل جماعي.

وكان وزير الداخلية، أول من قدم البيعة للملك، تلاه ولاة وعمال جهات الأقاليم، الذين انحنوا أمام الملك وهم يرددون: “الله يبارك في عمر سيدي”، ويرد عليهم حاجب القصر بـ”الله يرضي عليكم قال ليكم سيدي”.

Advertisements

ولم تختلف طقوس حفل الولاء هذه السنة عن سابقتها، حيث انحنى المبايعون، الذين ارتدوا لباسا تقليديا أيضا ثلاث مرات أمام الملك محمد السادس، وهم يرددون عبارات “الله يبارك في عمر سيدي”، فيرد عليهم الحاجب “الله يرضي عليكم، قال ليكم سيدي”، “وتلقاوا الخير، قاليكم سيدي”.

وكما العادة، شاركت وفود أجنبية في مراسيم حفل الولاء من على منصة نُصبت إلى جنب الساحة التي وقف فيها ممثلو السلطة لتقديم البيعة.