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صلاح وميسي وكريستيانو ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن قائمة اللاعبين المرشحين للظفر بجائزة أفضل لاعب في العالم عن العام الجاري 2019.

ونشر حساب "فيفا" الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائمة المرشحين الـ12، وهم:

محمد صلاح –

ليونيل

– يوفنتوس

ساديو ماني – ليفربول

فيرجيل فان ديك – ليفربول

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فرينكي دي يونغ – برشلونة

ماتياس دي ليخت – يوفنتوس

كيليان مبابي – باريس سان جيرمان

هاري كين – توتنهام

إيدين هازارد –

وأشار موقع الفيفا، إلى أنه سيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة خلال حفل سيتم إقامته في مدينة ميلانو الإيطالية يوم 23 أيلول/سبتمبر المقبل.

وجرى اختيار اللاعبين بناء على تقييمهم في الفترة من 16 تموز/يوليو 2018 حتى 19 تموز/يوليو 2019.

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