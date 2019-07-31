شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وقبرص تبحثان تعزيز الشراكة في مجال الطاقة والان مع التفاصيل

أكد وزيرا الخارجية المصري سامح شكري، والقبرصي "نيكوس كريستودوليدس" في نيقوسيا، اليوم الأربعاء، أهمية تعزيز الشراكة القوية بين البلدين في مجال الطاقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان صحفي اليوم ، إن "الوزيرين بحثا آفاق التعاون بين مصر وقبرص على مختلف المستويات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف المتحدث أن الوزير شكري أكد أن زيارته إلى نيقوسيا تُعد خطوة هامة نحو ترسيخ الروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين الصديقين، مؤكداً على تقدير مصر للتعاون والتنسيق المستمر مع قبرص داخل المحافل الإقليمية والدولية حول كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح المتحدث أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز التعاون السياسي بين مصر وقبرص، بالإضافة إلى التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، وخاصة في قطاع الطاقة، حيث أشار الوزير شكري إلى ما تمثله الاكتشافات المتتالية لاحتياطات كبيرة من المواد الهيدروكربونية في شرق المتوسط من أهمية في تعزيز الشراكة القوية بين مصر وقبرص.

وأعرب الوزير شكري عن تطلعه لأن يشكل منتدى شرق المتوسط للغاز، والذي عقد اجتماعه الوزاري الثاني الأسبوع الماضي بالقاهرة، قوة دفع جديدة للتعاون وتنسيق السياسات مع قبرص وبلدان أخرى في المنطقة.

Advertisements

كما رحب الوزير شكري بإمكانية قيام الشركات وصناديق الاستثمار القبرصية بالمساهمة في دعم المشروعات القومية في مصر، مشيراً إلى الاستفادة التي يمكن تحقيقها للجانبين من خلال زيادة حجم الاستثمارات القبرصية، لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف المتحدث أن المباحثات تطرقت إلى التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، حيث أتفق الوزيران على أهمية آلية التعاون الثلاثي القائمة في تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة.

وأكد الوزير شكري على تطلع مصر لعقد القمة السابعة للآلية الثلاثية في القاهرة قريباً، بما يسمح بتقييم الإنجازات التي حققتها القمم السابقة ومناقشة سبل تعزيز الشراكة الثلاثية.

وذكر المتحدث أن وزير الخارجية القبرصي أكد على استراتيجية الشراكة بين مصر وقبرص، ومنوهاً بالمصالح المتبادلة والقيم المشتركة والروابط التاريخية التي تربط بين البلدين منذ عقود.

وأضاف المتحدث أن الوزيرين تبادلا الرؤى حول الأوضاع بالشرق الأوسط وشرق المتوسط، فضلاً عن سبل تعزيز التنسيق في السعي لإيجاد حلول سلمية للأزمات الحالية.