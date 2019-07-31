محمد بن زايد وماكرون يبحثان هاتفيا تعزيز التعاون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأربعاء، هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وتناولت المباحثات بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وماكرون أيضاً آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال سبل تنمية العلاقات بين البلدين وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وناقش الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الفرنسي مجمل القضايا الإقليمية والدولية، وأكدا أهمية التنسيق والتشاور وتكثيف الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

