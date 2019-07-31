الجيش الليبي: حكومة السراج تستعين بإرهابيين مطلوبين دوليا

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العين الإخبارية - عبدالهادي ربيعالأربعاء 2019/7/31 09:35 م بتوقيت أبوظبي
اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي
قال اللواء احمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، الأربعاء، إن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج تستعين بإرهابيين مطولين دوليا.
وأشار "المسماري"، في مؤتمر صحفي عقده ببنغازي، إلى أن القوات المسلحة الليبية تقاتل من أجل تحرير طرابلس، للوصول إلى الدولة المدنية المبنية على الدستور.
وتابع: "إن معركة تحرير طرابلس شارفت على الانتهاء، وأن الجيش الليبي يهدف إلى القضاء على تنظيمي القاعدة والإخوان الإرهابيين المتحالفين، وأن الهدف الوحيد والأساسي من هذه المعركة هو القضاء على الإرهاب".
وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي أن حكومة الوفاق تضم إرهابيين مطلوبين دوليا من الجنائية الدولية، والعديد من الدول، مشددا على أن السراج يوظف أموال النفط لتجنيد المرتزقة والإرهابيين الأجانب من عدة دول أبرزها: النيجر وتشاد والسودان والعديد من الدول الأخرى.
وأشار إلى أن هذه المليشيات تضم قيادات مطلوبة للجنائية الدولية، أبرزهم: صلاح بادي، متهما حكومة السراج بالتستر عليهم، ونوه إلى أن أسامة الجويلي قائد مليشيات المنطقة الغربية التابعة للوفاق قيادي مليشياوي يتبعه مهربو الوقود ويستقدم إرهابيين أجانب.
وأوضح "المسماري" أن العلاقات ما بين الجويلي والتنظيمات المتطرفة قوية جدا، مشيرا إلى أن شقيقه هو أبو عبيدة الجويلي التابع لتنظيم القاعدة، وله عدة أقارب في تنظيمي القاعدة والتكفير والهجرة الإرهابيين.
وفيما يخص الوضع العسكري الميداني، أكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أن سلاح الجو الليبي يفرض سيطرته بشكل كامل على المنطقة في محيط العاصمة طرابلس، ويقدم إسنادا للعمليات البرية في كل المحاور.
وأوضح المسماري "أن الجيش الليبي تمكن من إسقاط طائرة تركية مسيرة أمس الثلاثاء، وأخرى صغير مخصصة للاستطلاع والتجسس اليوم الأربعاء، في جنوب العاصمة الليبية طرابلس".
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