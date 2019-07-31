موريتانيا تستعد لتنصيب الغزواني بمشاركة إقليمية ودولية

بدأت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الأربعاء، الاستعدادات لتنصيب الرئيس المنتخب محمد ولد الغزواني رسميا لممارسة مهامه الدستورية، بمشاركة إقليمية ودولية.



وكان الغزواني قد فاز في الانتخابات الرئاسية التي تم تنظيمها في الـ22 من يونيو/حزيران الماضي.

ووصل قادة دول أفريقية ورؤساء وفود تمثل بلدانا ومنظمات دولية إلى نواكشوط تلبية لدعوة حضور تنصيب الغزواني.

وشهدت العاصمة الموريتانية إجراءات أمنية مشددة وترتيبات لضمان نجاح أول تجربة تناوب سلمي للسلطة بين رئيسين منتخبين.

ويشارك في حفل التنصيب، وفق المصادر الرسمية، رؤساء بلدان من بينها مالي وتشاد النيجر وبوركينافاسو، وهي بلدان تشترك مع موريتانيا في تجمع بلدان الساحل الخمسة، بالإضافة إلى مشاركة رؤساء السنغال وكوت ديفوار والكونغو.

Advertisements

بدوره، استقبل الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته محمد ولد عبدالعزيز، الأربعاء، جان جاك بريدي رئيس لجنة الدفاع بالجمعية الوطنية الفرنسية المبعوث الخاص الذي يمثل بلاده في حفل تنصيب الرئيس المنتخب، وفق الوكالة الرسمية للأنباء.





كما وصل نواكشوط نائب وزير الخارجية الروسي الذي سيمثل بلاده في حفل التنصيب، في حين أعلنت واشنطن المشاركة في الحفل بوفد يضم جون ديفر ألكساندر الثالث كبير مستشاري الطاقة في مؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار التابعة للبيت الأبيض، ومايكل دودمان سفير الولايات المتحدة لدى موريتانيا.

ويحضر حفل تنصيب الرئيس الغزواني عن الصين وانج دونج نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب ممثلا عن الرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك وفق تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية.

وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا أعلنت في 23 يونيو/حزيران الماضي فوز المرشح ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية بحصوله على أكثر من 52% من الأصوات.

وقالت اللجنة إن "ولد الغزواني انتخب رئيساً للجمهورية بحصوله على 52,01% من الأصوات، متقدماً بفارق كبير على أقرب منافسيه المرشح المعارض بيرام أعبيدي (18,58%)".