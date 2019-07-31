فرنسا قلقة من تجارب صاروخية جديدة لكوريا الشمالية

عبرت فرنسا، الأربعاء، عن "قلقها البالغ" لعمليات إطلاق الصواريخ الجديدة التي أجرتها كوريا الشمالية.

ودعت فرنسا على لسان وزارة خارجيتها كوريا الجنوبية إلى أن تستأنف بأسرع ما يمكن الحوار مع واشنطن حول نزع السلاح النووي.

وقال متحدث باسم الخارجية الفرنسية: "قلقون من المعلومات التي أفادت بعمليات إطلاق صواريخ باليستية جديدة من كوريا الشمالية بعد عمليات مماثلة الأسبوع الماضي".

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وأضاف المتحدث في بيان: "تؤكد فرنسا مجددا إدانتها لعمليات الإطلاق هذه التي تمس بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وتابع المتحدث: "ندعو كوريا الشمالية إلى الامتثال لقرارات مجلس الأمن التي تطلب منها الامتناع عن كل استفزاز وكل إطلاق لصواريخ تتصل بالتكنولوجيا الباليستية".

وبحسب اللجنة الكورية الجنوبية لقادة الجيوش، أطلقت كوريا الشمالية، الأربعاء، صاروخين حلقا لنحو 250 كلم على ارتفاع 30 كلم قبل أن يسقطا في بحر الشرق وهي التسمية التي يطلقها الكوريون الجنوبيون على بحر اليابان.



وبدأت واشنطن وبيونج يانج منذ أكثر من عام عملية دبلوماسية لتسوية مسألة البرامج النووية والباليستية الكورية الشمالية. وعقدت ثلاث قمم بين كيم جونج أون ودونالد ترامب.