البيت الأبيض لـ"العين الإخبارية": لا خطط لعقد قمة حول الشرق الأوسط

قال البيت الأبيض، الأربعاء، إنه لا خطط لعقد قمة حول قضايا الشرق الأوسط وتحديدا عملية السلام.

وأكد البيت الأبيض، ردًا على استفسار لـ"العين الإخبارية"، عبر البريد الإلكتروني، أن الخطوة التالية ستحددها نتائج الجولة التي يجريها فريق أمريكي في المنطقة حاليا.

وأوضح البيت الأبيض أن الفريق الأمريكي الذي يجري جولة حاليا في الشرق الأوسط سيقدم لدى عودته "تقريراً إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب الرئيس مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، لمناقشة العديد من الخطوات المحتملة التالية للبناء على النجاح الذي تحقق في ورشة البحرين".

ووصل إلى إسرائيل، الأربعاء، كبير مساعدي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر في محطته الثانية في المنطقة، بعد زيارة قام بها إلى العاصمة الأردنية عمان التقى خلالها الملك عبدالله الثاني.

والتقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، في عمان جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحد كبار مستشاريه، وبحث معه عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.



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وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني أن الملك استقبل في قصر الحسينية في عمان كوشنر "الذي يزور الأردن ضمن جولة له تشمل عددا من الدول في المنطقة"، وبحث الجانبان "الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".



وأكد الملك عبدالله الثاني "ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".



وشدد على أن يكون ذلك "استنادا إلى حل الدولتين، ووفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".



وكان مسؤول في الإدارة الأمريكية أعلن في 22 يوليو/تموز أن كوشنر يعود إلى الشرق الأوسط أواخر الشهر في إطار الدفع قدما بخطته للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين التي لم يُكشف بعد عن تفاصيلها، ويستبعد أن تدخل حيز التنفيذ في المدى المنظور في ظل الرفض الواسع لها.



وبحسب بيان الديوان الملكي رافق كوشنر خلال لقاء العاهل الأردني مساعد الرئيس الأمريكي والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون جرينبلات.



ويؤكد الأردن أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، لكن كوشنر كان قد صرح بأن خطته لن تشمل حل الدولتين.

